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«В глазах потемнело»: брат погибшей в ДТП в Турции россиянки рассказал о трагедии

Ян Брацкий
18:15 10.04.2021
Автобус с российским туристами занесло на обледенелой дороге и вынесло в кювет, где он перевернулся на бок.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: hasandonmezz, Twitter
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Родной брат погибшей в Турции россиянки рассказал обстоятельства трагедии. В беседе со «Звездой» Евгений Богданов отметил, что его сестра любила путешествовать и вместе с мужем объездила много стран.

«Каждый человек в жизни хочет побывать там, где он не был. Горожанин хочет выехать на природу. Так и они, живя в Сибири, выезжали в теплые страны, посмотреть мир, познакомиться с другой культурой. Они часто бывали в Таиланде, в Турции, хотели слетать в Египет, но там шли дожди и они полетели в Турцию», - рассказал Богданов.

О трагедии Евгений узнал из сообщений в Сети. Потом стали поступать тревожные звонки и он связался с мужем сестры по телефону.

«Я с ним созванивался, он был в состоянии шока. Я просил ответить, мне писали в интернете, что с моей сестрой, что с Леной? Он ответил, что Лены больше нет», - сказал брат погибшей.

Сам момент аварии муж сестры Евгения описать не смог. Сейчас мужчина находится в отеле. Дозвониться до него очень сложно.

«Я с ним поговорил всего полторы минуты. Он мне рассказал о случившемся. У меня в глазах потемнело, я не слышал больше ничего. Он особо ничего не говорил. Сказал, что поехал в отель и попросил настроить родителей. Я живу недалеко от них и нахожусь рядом с родителями», - добавил Евгений Богданов.

Трагедия произошла в субботу, 10 апреля, в 9:30 на трассе Конья-Аксарай. Автобус перевозил группу из 32-х российских туристов в Капподокию. По предварительной версии, водитель не справился с управлением на обледенелой дороге и допустил съезд в кювет. Автобус перевернулся на бок. В результате ДТП один из пассажиров погиб. Двадцать шесть человек пострадали, среди них двое детей. Некоторые пассажиры автобуса были госпитализированы.  

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