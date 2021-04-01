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В России вводят единую минимальную цену на сигареты

Алексей Курильченко
00:18 01.04.2021
Минсельхоз предложил установить цену на уровне минимум 108 рублей за пачку.
В России вводят единую минимальную цену на сигареты
© Фото: pixabay.com
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С 1 апреля в России вводится единая минимальная цена на сигареты, она будет рассчитываться на основе ставки акциза за 1 тысячу штук сигарет и папирос, ставки НДС и повышающего коэффициента 1,4. Расчет будет проводить Минсельхоз.

Ведомство предлагало установить минимальную цену за пачку сигарет на уровне 108 рублей, сообщает «Интерфакс».

С 1 января ставка акциза на сигареты и папиросы в России выросла на 20%. Выросла на 20% также ставка на другие табачные изделия, в том числе на сигариллы, сигары, трубочный, курительный, жевательный и кальянный табак. Исключение составляет сырье для производства табачной продукции.

По информации Всемирной организации здравоохранения, ежегодно табак приводит почти к 6 миллионам случаев смерти, из которых более 5 миллионов случаев происходит среди потребителей и бывших потребителей табака.

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