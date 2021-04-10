Цаликов провел совещание о боеготовности войск, дислоцированных на Северном Кавказе

Первый заместитель министра обороны Российской Федерации Руслан Цаликов провел совещание в штабе 58-й общевойсковой армии по вопросам боевой готовности войск, дислоцированных на Северном Кавказе, работы республиканских (Республики Северная Осетия – Алания) подразделений ДОСААФ и Юнармии.

В штабе 58-й общевойсковой армии Цаликов заслушал доклады исполняющего обязанности командующего 58-й армией полковника Игоря Гвозденко, представителей республиканских подразделений ДОСААФ и Юнармии.

«Юнармия - это самый эффективный способ воспитания наших детей - патриотов Родины. Надо воспитывать людей с устойчивым патриотическим сознанием. Юнармия создает общность людей - патриотов. Наша задача - обеспечить это», - заявил Цаликов в открытой части совещания.

При этом он предостерег должностных лиц от формализма в работе с юнармейцами. Руслан Цаликов назвал «приличной» ситуацию по работе с юнармейцами в Северной Осетии - Алании, заметив, что показатели республики - среди лучших по регионам. В ней к юнармейскому движению привлечены свыше 17 тысяч молодых людей.

Цаликов обозначил наличие проблемы обеспечения юнармейцев форменной одеждой, заметив, что она должна стать элементом привлекательности для молодых людей. Кроме того, первый замминистра обороны проверил также учебный процесс в Северо-Кавказском суворовском училище, куратором которого он является. Это училище въехало в новый комплекс немногим более полгода назад.