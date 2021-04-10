Цаликов пообщался с воспитанниками Северо-Кавказского суворовского училища в Северной Осетии

Первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов проверил учебный процесс в Северо-Кавказском суворовском училище, куратором которого он является. Данное образовательное учреждение въехало в новый комплекс немногим более полугода назад.

Военачальник, в частности, побывал в музее при училище, пообщался с воспитанниками, посетил интерактивно-образовательный комплекс, предназначенный для проведения занятий по истории, обществознанию и географии.

СК СВУ, воссозданное в 2000 году в столице Северной Осетии городе воинской славы Владикавказе призвано продолжать славные традиции своих предшественников. Первый из них - созданный по указу императора Николая II от 26 сентября 1901 года Владикавказский Кадетский корпус (ВКК). В нем состоялось девять выпусков.

В годы гражданской войны численность воспитанников ВКК выросла

с 500 до 900 человек - в ноябре 1919 года в состав корпуса влились кадеты Петровско-Полтавского кадетского корпуса. Весной 1920 года было принято решение об эвакуации кадетских корпусов из Владикавказа в Крым,

и в октябре того же года по инициативе генерала Врангеля из кадет Владикавказского и Полтавского корпусов был создан Крымский кадетский корпус (ККК). Он обосновался в Сербии и просуществовал 10 лет.

В 1943 году в Советском Союзе были открыты девять СВУ,

среди которых - Краснодарское суворовское военное училище, впоследствии - Кавказское Краснознаменное суворовское училище. В августе 1947 года училище передислоцировалось в столицу Северной Осетии - город Дзауджикау (с 1954 года - Орджоникидзе, с 1990 года - Владикавказ). В том же году училище переименовывается в Северо-Кавказское СВУ.