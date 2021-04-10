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Цаликов пообщался с воспитанниками Северо-Кавказского суворовского училища в Северной Осетии

Роман Захаров
17:30 10.04.2021
Военачальник является куратором СК СВУ, воссозданного в столице Северной Осетии в 2000 году.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов проверил учебный процесс в Северо-Кавказском суворовском училище, куратором которого он является. Данное образовательное учреждение въехало в новый комплекс немногим более полугода назад.

Военачальник, в частности, побывал в музее при училище, пообщался с воспитанниками, посетил интерактивно-образовательный комплекс, предназначенный для проведения занятий по истории, обществознанию и географии.

СК СВУ, воссозданное в 2000 году в столице Северной Осетии городе воинской славы Владикавказе призвано продолжать славные традиции своих предшественников. Первый из них - созданный по указу императора Николая II от 26 сентября 1901 года Владикавказский Кадетский корпус (ВКК). В нем состоялось девять выпусков.

В годы гражданской войны численность воспитанников ВКК выросла
с 500 до 900 человек - в ноябре 1919 года в состав корпуса влились кадеты Петровско-Полтавского кадетского корпуса. Весной 1920 года было принято решение об эвакуации кадетских корпусов из Владикавказа в Крым,
и в октябре того же года по инициативе генерала Врангеля из кадет Владикавказского и Полтавского корпусов был создан Крымский кадетский корпус (ККК). Он обосновался в Сербии и просуществовал 10 лет.

В 1943 году в Советском Союзе были открыты девять СВУ,
среди которых - Краснодарское суворовское военное училище, впоследствии - Кавказское Краснознаменное суворовское училище. В августе 1947 года училище передислоцировалось в столицу Северной Осетии - город Дзауджикау (с 1954 года - Орджоникидзе, с 1990 года - Владикавказ). В том же году училище переименовывается в Северо-Кавказское СВУ.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В 1948 году произошло объединение СВУ с Северо-Кавказским Краснознаменным пехотным училищем. В результате реорганизации  было образовано Кавказское Краснознаменное суворовское офицерское училище
(1948-1958гг.), в котором суворовцы продолжали учебу в качестве курсантов и через два года (впоследствии - через три) выпускались офицерами.
В 1958 году училище вновь реорганизовалось и стало только суворовским.

Кавказское Краснознаменное СВУ просуществовало четверть века. Состоялось 20 выпусков. На базе СВУ было открыто Орджоникидзевское высшее общевойсковое командное дважды Краснознаменное училище имени Маршала Советского Союза А.И. Еременко.

Северо-Кавказское СВУ было воссоздано в 2000 году. Год спустя порог СВУ переступили 349 юношей в возрасте 10-17 лет, представителей 19 национальностей из Северной Осетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Ставропольского и Краснодарского краев, Волгоградской и Ростовской областей. С 2011 по 2014 годы передавалось из ведения Минобороны в ведение Республики Северная Осетия - Алания.

Первого сентября 2014 года состоялось торжественное открытие училища. Оно приняло 220 воспитанников - учеников 6-11 классов. Четвертого сентября 2020 года при участии статс-секретаря - заместителя министра обороны РФ Николая Панкова прошло торжественное открытие нового комплекса зданий Северо-Кавказского СВУ. В нем в настоящий момент проходят обучение 320 суворовцев.

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