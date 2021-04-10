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Президент Bellator восхитился дебютным боем россиянки

Ян Брацкий
17:32 10.04.2021
Диана Авсарагова дебютировала в Bellator в ночь на субботу, 10 апреля.
Президент Bellator восхитился дебютным боем россиянки
© Фото: diana_avsaragova, VK
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Президент американского промоушена Bellator Скотт Кокер оказался под большим впечатлением от дебютного боя россиянки Дианы Авсараговой. Девушка нокаутировала свою соперницу на 29-й секунде.

Кокер отметил, что не ожидал от нее столь яркого выступления и похвалил ее за жесткость комбинации, которая привела к победе, пишет «Чемпионат.com».

Авсарагова дебютировала в Bellator в ночь на субботу, 10 апреля. Ее соперницей была американка Тару Графф. После яркой победы у 22-летней россиянки в активе три победы в трех боях по правилам ММА.

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