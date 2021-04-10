Командующий ВДВ РФ поздравил ветерана с 70-летием первого прыжка с парашютом
Торжественная церемония вручения медали и грамоты ветерану ВДВ Александру Киселеву состоялось в музее Воздушно-десантных войск в Екатеринбурге.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Командующий ВДВ РФ Андрей Сердюков направил поздравительную телеграмму и медаль ветерану Вооруженных сил, подполковнику Воздушно-десантных войск в отставке Александру Евгеньевичу Киселеву в связи с 70-летием его первого прыжка с парашютом.
Ветеран ВДВ впервые прыгнул с парашютом в 1951 году во время учений, проходивших на полигоне под Алма-Атой.
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика