Командующий ВДВ РФ поздравил ветерана с 70-летием первого прыжка с парашютом

Командующий ВДВ РФ Андрей Сердюков направил поздравительную телеграмму и медаль ветерану Вооруженных сил, подполковнику Воздушно-десантных войск в отставке Александру Евгеньевичу Киселеву в связи с 70-летием его первого прыжка с парашютом.

Ветеран ВДВ впервые прыгнул с парашютом в 1951 году во время учений, проходивших на полигоне под Алма-Атой.