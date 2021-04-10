В стране и мире Около тысячи «квадратов» в огне: в Подмосковье полыхает склад мебели Иван Линдеманн Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Сведений о пострадавших не поступало. © Видео: МЧС России © Фото: МЧС России Читайте нас на: В подмосковной Электростали произошел пожар на мебельном складе. По информации МЧС, огнем охвачены 1000 квадратных метров. «В 21:36 от очевидца поступило сообщение о пожаре на мебельном складе в городе Электросталь. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось сильное задымление внутри здания», - заявили в пресс-службе ГУ МЧС. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. В тушении огня задействованы 59 человек личного состава и 20 единиц спецтехники. Сведений о пострадавших не поступало. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика