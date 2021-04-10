Глава Минздрава оценил количество осложнений от COVID-19 и сезонного гриппа

Коронавирус имеет в два раза больше осложнений, чем сезонный грипп и другие респираторные заболевания. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия-24», отвечая на вопрос о вакцинации от COVID-19.

Министр подчеркнул, что российские вакцины эффективны и безопасны.

Вакцинация от коронавируса позволяет избежать не только заражения, но и тяжелых последствий заболевания, отметил глава Минздрава.

«Новая коронавирусная инфекция имеет практически в два раза больше осложнений по сравнению с сезонным гриппом и другими острыми респираторным заболеваниями - неврологического плана и, в том числе, раздела психиатрии», – рассказал Мурашко.

Также, по словам министра, пациенты-мужчины старше 35 лет в два раза чаще подвержены осложнениям после COVID-19, чем женщины того же возраста.

Напомним, что в России 18 января стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса.