В Москве прошел юбилейный матч Народной футбольной лиги

В Москве сегодня состоялся матч Народной футбольной лиги. Он был посвящен пятилетию лиги и завершился со счетом 3:3. Этот любительский турнир объединяет людей разных профессий: политиков, госслужащих, музыкантов и актеров.

Один из голов забил известный саксофонист Игорь Бутман.

«Это огромное удовольствие видеть старых друзей, познакомиться с новыми, погонять мяч, погода прекрасная, так что, я очень доволен», – рассказал музыкант.

Народная футбольная лига была основана в 2016 году – она объединяет тысячи любителей популярного вида спорта со всей страны. Все игроки – старше 45 лет.