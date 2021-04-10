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В Москве прошел юбилейный матч Народной футбольной лиги

Олеся Степакова
15:12 10.04.2021
Проект основан в 2016 году и объединяет тысячи любителей популярного вида спорта со всей страны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Москве сегодня состоялся матч Народной футбольной лиги. Он был посвящен пятилетию лиги и завершился со счетом 3:3. Этот любительский турнир объединяет людей разных профессий: политиков, госслужащих, музыкантов и актеров.

Один из голов забил известный саксофонист Игорь Бутман.

«Это огромное удовольствие видеть старых друзей, познакомиться с новыми, погонять мяч, погода прекрасная, так что, я очень доволен», – рассказал музыкант.

Народная футбольная лига была основана в 2016 году – она объединяет тысячи любителей популярного вида спорта со всей страны. Все игроки – старше 45 лет.

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