Нефролог предупредила о смертельной опасности переизбытка воды

Переизбыток воды может негативно отразиться на состоянии здоровья человека. Об этом предупредила нефролог Анна Коробкина.

Врач заявила, что в случае водной интоксикации может снизиться концентрация электролитов, способствующих продвижению в клетки организма питательных веществ и выводу из них продуктов обмена.

«Например, может снизиться количество натрия в крови. Он нужен, чтобы поддерживать баланс жидкости внутри клетки и в межклеточном пространстве. Если выпить много воды за один раз, то жидкость начнет накапливаться во внесосудистом пространстве. Могут последовать следующие симптомы: тошнота, судороги, нарушение координации», - сказала Коробкина телеканалу «Звезда».

В группе риска, по ее словам, находятся спортсмены, которые могут одномоментно выпить много воды.

«Из-за этого может повыситься катаболизм белка, и возникнуть опасное состояние для сердца из-за снижения уровня калия в крови. Если снижается уровень калия в крови, нарушается его проводимость, и может возникнуть остановка сердца», - предупредила врач.

Коробкина отметила, что нормой считается 30 мл воды на 1 кг веса, то есть 1 стакан на 10 кг веса. Переизбыток воды - это 5-6 литров за сутки.