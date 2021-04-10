Дерматолог рассказала о продуктах, которые провоцируют акне

У пациентов, которые любят молоко, обострялось акне даже на фоне лечения. Об этом «Звезде» рассказала дерматолог, трихолог Юлия Галлямова.

«В прошлом-позапрошлом году появилась обширная статья, которая доказала связь прямую между молоком, а именно, коровьим белком в молоке, который провоцирует работу сальных желез, что лежит в основе развития акне (гиперпродукция кожного сала – прим.ред)», – уточнила специалист.

Помимо молока, по словам Галлямовой, обострение заболевания может вызвать шоколад и сахар.

«Качественный шоколад делается тоже на молоке, ну и кроме того, конечно, это сахар. Который тоже сильно повышает инсулиновый индекс, что провоцирует работу сальных желез», – рассказала дерматолог.

Поэтому большинство врачей всегда рекомендуют пациентам с акне полностью исключить из рациона не только молочные продукты, но также ограничить потребление сладкого, как минимум в два раза, уточнила специалист. При длительном лечении заболевания от шоколада стоит и вовсе отказаться, подчеркнула Галлямова.