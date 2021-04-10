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МИД РФ призвали Вашингтон ответственнее подходить к теме Украины

Виктория Ивашечкина
14:27 10.04.2021
Замглавы российского дипведомства заявил, что Россия не вела и не планирует контакты со Штатами по Украине на уровне глав МИД и Минобороны.
МИД РФ призвали Вашингтон ответственнее подходить к теме Украины
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва ожидает от Вашингтона эффективных действий по обузданию политики нагнетания напряженности, которую сегодня проводит Киев.

«Ждем эффективных действий со стороны США по обузданию политики нагнетания напряженности, которую проводят власти в Киеве», - заявил Рябков, передает РИА Новости.

Также замглавы российского дипведомства подчеркнул, что РФ не вела и не планирует контакты с США по Украине на уровне глав МИД и Минобороны.

Ранее первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров рассказал, что на сегодняшний день для США Украина превратилась в расходный материал, который при необходимости можно скинуть «под танки». 

Кроме того, Сергей Рябков уточнил, что отношение Штатов к Украине делает невозможным участие США в «нормандском формате» по урегулированию конфликта в Донбассе.

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