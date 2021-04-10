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Пентагон объяснил проход эсминца США рядом с Индией

Анна Касаткина
01:25 10.04.2021
По словам представителя ведомства, эсминец «Джон Пол Джонс» действовал в соответствии с правом на свободу мореплавания.
Пентагон объяснил проход эсминца США рядом с Индией
© Фото: US Navy globallookpress
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Проход эсминца американского флота вблизи Индии соответствует международному праву. Об этом заявил журналистам представитель Пентагона Джон Кирби.

Ранее в Индии выразили протест в связи с проходом корабля через исключительную экономическую зону Индии в западной части Индийского океана.

По словам Кирби, эсминец «Джон Пол Джонс» действовал в соответствии с правом на свободу мореплавания близ Мальдивской республики, совершив «невинный» проход для обычной деятельности через территориальные воды в ее экономической зоне без предварительного разрешения.

«Это соответствует международному праву. Мы продолжаем оставлять за собой право и ответственность летать, плавать и действовать в рамках международного законодательства», - цитирует его The Hindu.

Ранее во флоте США также заявили, что требования Индии о предварительном разрешении о проведении учений и маневров в ее исключительной зоне и на континентальном шельфе противоречат международному праву и являются «чрезмерными морскими претензиями».

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