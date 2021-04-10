Пентагон объяснил проход эсминца США рядом с Индией

Проход эсминца американского флота вблизи Индии соответствует международному праву. Об этом заявил журналистам представитель Пентагона Джон Кирби.

Ранее в Индии выразили протест в связи с проходом корабля через исключительную экономическую зону Индии в западной части Индийского океана.

По словам Кирби, эсминец «Джон Пол Джонс» действовал в соответствии с правом на свободу мореплавания близ Мальдивской республики, совершив «невинный» проход для обычной деятельности через территориальные воды в ее экономической зоне без предварительного разрешения.

«Это соответствует международному праву. Мы продолжаем оставлять за собой право и ответственность летать, плавать и действовать в рамках международного законодательства», - цитирует его The Hindu.

Ранее во флоте США также заявили, что требования Индии о предварительном разрешении о проведении учений и маневров в ее исключительной зоне и на континентальном шельфе противоречат международному праву и являются «чрезмерными морскими претензиями».