В Норильске прошел благотворительный хоккейный матч с участием Вячеслава Фетисова

В 300 километрах севернее полярного круга на лед вышли легенды мирового хоккея. Многократные олимпийские чемпионы и чемпионы мира Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский сразились с одной из сильнейших команд Ночной хоккейной лиги из Норильска.

Знаменитым спортсменам, которые до игры провели мастер-классы, пришлось включаться максимально. Дело в том, что сопернику при активной поддержке переполненных трибун удалось забросить семь шайб. Но чемпионы ответили сразу 12 голами.

«Мастер-классы и взаимодействие с теми, кто развивает хоккей в регионе, тоже одна из пропагандистских наших задач», - отметил двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

Все средства от этого благотворительного матча пойдут на поддержку детского хоккея в регионе.