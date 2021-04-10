Названа причина сбоя при стыковке к МКС «Прогресса» в феврале
17 февраля грузовой космический корабль при стыковке с Международной космической станцией отклонился от оси причаливания более чем на 30 градусов.
© Фото: Роскосмос
Сбой в ходе стыковки транспортно-грузового корабля «Прогресс МС-16» к МКС произошел из-за проблем с головным обтекателем ракеты «Союз». Об этом сообщил глава Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов.
«Комиссия работает до 30 апреля. Вопрос в головном обтекателе», - заявил он.
Напомним, что 17 февраля произошла стыковка «Прогресса» к МКС космонавтом Сергеем Рыжиковым при использовании ручного телеоператорного режима управления после того, как примерно в 20 метрах от станции корабль отклонился более чем на 30 градусов от оси причаливания.