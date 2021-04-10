В стране и мире Названа причина сбоя при стыковке к МКС «Прогресса» в феврале Анна Назайкина 17 февраля грузовой космический корабль при стыковке с Международной космической станцией отклонился от оси причаливания более чем на 30 градусов. © Фото: Роскосмос Читайте нас на: Сбой в ходе стыковки транспортно-грузового корабля «Прогресс МС-16» к МКС произошел из-за проблем с головным обтекателем ракеты «Союз». Об этом сообщил глава Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов. «Комиссия работает до 30 апреля. Вопрос в головном обтекателе», - заявил он. Напомним, что 17 февраля произошла стыковка «Прогресса» к МКС космонавтом Сергеем Рыжиковым при использовании ручного телеоператорного режима управления после того, как примерно в 20 метрах от станции корабль отклонился более чем на 30 градусов от оси причаливания. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика