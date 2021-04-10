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Названа причина сбоя при стыковке к МКС «Прогресса» в феврале

Анна Назайкина
13:21 10.04.2021
17 февраля грузовой космический корабль при стыковке с Международной космической станцией отклонился от оси причаливания более чем на 30 градусов.
Названа причина сбоя при стыковке к МКС «Прогресса» в феврале
© Фото: Роскосмос
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Сбой в ходе стыковки транспортно-грузового корабля «Прогресс МС-16» к МКС произошел из-за проблем с головным обтекателем ракеты «Союз». Об этом сообщил глава Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов.

«Комиссия работает до 30 апреля. Вопрос в головном обтекателе», - заявил он.

Напомним, что 17 февраля произошла стыковка «Прогресса» к МКС космонавтом Сергеем Рыжиковым при использовании ручного телеоператорного режима управления после того, как примерно в 20 метрах от станции корабль отклонился более чем на 30 градусов от оси причаливания.

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