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Всемирная акция «Тотальный диктант» состоялась на 12 площадках Читы

Олеся Степакова
12:03 10.04.2021
Более 400 забайкальцев пришли проверить свою грамотность и знание русского языка.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Чита присоединилась к всемирной акции «Тотальный диктант». В ней приняли участие более 430 человек.

Забайкальцы писали диктант не только очно – на 12 площадках города – но и онлайн.

Уникальный текст для акции каждый год создает известный писатель. В 2021 году им стал Дмитрий Глуховский. Участники писали части романа «Обещание».

На одной из очных площадок диктором стала заместитель председателя правительства Забайкальского края Татьяна Цымпилова.

«В этой акции я принимала участие впервые. Быть диктором очень волнительно. Впервые прочитав текст, мне показалось, что он очень сложный, но некоторые участники сказали обратное», – подчеркнула Татьяна Цымпилова.

Также грамотность и знание русского языка проверили курсанты Читинского суворовского училища МВД России.

В 2021 году в «Тотальном диктанте» участвуют 750 городов в 60 странах, среди которых Индия, Коста-Рика, Никарагуа, Перу и другие. В России площадки организованы в 550 городах. Чтобы написать диктант очно, необходимо пройти регистрацию на сайте акции.

Впервые «Тотальный диктант» организовали студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета в 2004 году. Тогда его написали 130 человек.

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