В России за сутки выявили 8704 новых случая заражения коронавирусом

По данным оперштаба, в России за последние 24 часа выявили 8 704 новых случая COVID-19 в 83 регионах. У 13,1% инфицированных болезнь протекает без клинических проявлений. Вылечиться от коронавируса за сутки удалось 9 579 россиянам, скончались - 402.

По количеству заболевших за сутки лидирует Москва. За минувшие 24 часа в столице выявлено 2 006 новых случаев заражения коронавирусом. На втором месте - Санкт-Петербург, где обнаружили 699 новых случаев COVID-19. Далее следует Московская область - там за сутки количество инфицированных выросло на 587. Наименьшее число заболевших за сутки - в Магаданской области, республике Тыве и Еврейской автономной области (1), а в Ненецком автономном округе и на Чукотке их вообще не обнаружено.

Напомним, что накануне сообщалось о 9 150 новых случаях инфицирования COVID-19. Таким образом, общее количество выявленных случаев коронавируса в России достигло 4 632 688. За весь период зафиксировано 102 649 летальных исходов, выздоровели 4 258 279 человек.