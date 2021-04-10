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Невролог рассказал о факторах, влияющих на развитие старческой деменции

Олеся Степакова
11:14 10.04.2021
По словам специалиста, нехватка воды – это основной фактор развития заболевания.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: congerdesign, Pixabay
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Самый важный фактор для того, чтобы бороться со старческой деменцией, это полноценное потребление воды. Об этом «Звезде» рассказал невролог Павел Хорошев.

«Это самый мощный фактор, который по своей силе превосходит другие», – подчеркнул врач.

По словам Хорошева, в России нет культуры потребления воды, то есть не принято выпивать полтора-два литра в день. Если организм не получает достаточное количество жидкости, то кровь становится густой, что ведет к повышению давления. В этом случае, организму приходится сильно поднимать давление, сужая сосуды, чтобы снабдить мозг достаточным количеством кислорода и питательным веществами, заставляя при этом перегружаться сердце. По словам невролога, абсолютное большинство случаев повышенного артериального давления связано с тем, что люди разного возраста пьют мало воды.

«Что происходит в этом случае. Если мы не пьем достаточное количество воды, то ее реология, то есть текучесть, сильно страдает и кровь становится густой. Из-за этого организму, чтобы протолкнуть кровь сквозь мембраны, необходимо развивать гораздо большее давление, так называемое перфузионное, чем обычно», – сказал специалист.

Недостаточное потребление воды – это основной фактор развития старческой деменции, рассказал невролог.

Специалист подчеркнул, что людям, живущим в жарком климате, необходимо пить чуть больше воды, чем жителям Севера и Средней полосы.

Также, по словам Павла Хорошева, организму круглогодично необходимо получать достаточное количество витаминов и минералов, чтобы снизить риск старческой деменции.

«За счет фруктов восполнить необходимое количество витаминов и минералов, боюсь, что не получится. Поэтому обязательно необходимы добавки с витаминами и минералами, причем, не сезонно, как многие полагают, а круглый год», – добавил специалист.

По его мнению, наше питание сейчас несбалансированное, поэтому организму необходимы дополнительные добавки.

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