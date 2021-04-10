Под прикрытием авиации: в Сирии состоялось 148-е российско-турецкое патрулирование

Военнослужащие России и Турции провели 148-е совместное патрулирование в Сирии. В нем приняло участие более 50 военнослужащих и более 10 единиц техники с учетом воздушного прикрытия.

Патрульная колонна собирается на окраине деревни Шейрек. Перед выездом - короткое совещание командиров. Маршрут уточнен и согласован, как и построение техники. С правилами все давно и хорошо знакомы.

В колонне - российские бронеавтомобили «Тайфун» и «Тигр», бронетранспортер БТР-80 и турецкие Kirpi. Протяженность маршрута составляет около 50 километров по северным районам страны. Время в пути - четыре часа. С воздуха колонну прикрывают российские вертолеты.

«Сегодня было выполнено воздушное сопровождение 148-ого российско-турецкого патрулирования. Полет выполнялся на предельно малых высотах. В полете были задействованы два вертолета армейской авиации: Ми-8 и Ми-35. Внештатных ситуаций не произошло, сложность полета на малых высотах была обусловлена большим количеством птиц, что требует высокой концентрации, внимания летного состава», - говорит командир вертолета Василий.

Главная цель патруля - наблюдение за тем, чтобы в поселках Шейрек, Деллик, Шуарга, Телль-Бум, Кара-Мания не появлялись незаконные вооруженные формирования.

«Сегодня завершено очередное российско-турецкое патрулирование по ранее согласованному маршруту. Патрулирование прошло в штатном режиме. В нем приняло участие более 50 военнослужащих и более 10 единиц техники с учетом воздушного прикрытия», - резюмирует представитель группировки войск ВС РФ в САР Андрей Титов.

Регулярные совместные патрулирования проводятся после подписания в 2019 году президентами России и Турции меморандума о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии.