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Крыша объята огнем: в Воронеже загорелась жилая пятиэтажка

Иван Линдеманн
00:10 10.04.2021
В МЧС сообщили, что на место ЧП выехали 12 пожарных машин. С огнем борются 40 спасателей.
© Видео: Вадим Крюков, "ВКонтакте" © Фото: Мой и твой Воронеж, "ВКонтакте"
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На улице Еремеева в Воронеже загорелся пятиэтажный жилой дом. Судя по кадрам, опубликованным в социальных сетях, огнем охвачена крыша здания.

В МЧС сообщили, что на место ЧП выехали 12 пожарных машин. С огнем борются 40 спасателей.

«Произведена эвакуация всех жильцов, дом отключен от электро- и газоснабжения. Идет тушение. Площадь пожара составляет 250 квадратных метров», - рассказали изданию «Новости Воронежа» в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. На место происшествия направлена спецтехника для временного обогрева эвакуированных людей.

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