В стране и мире Крыша объята огнем: в Воронеже загорелась жилая пятиэтажка Иван Линдеманн В МЧС сообщили, что на место ЧП выехали 12 пожарных машин. С огнем борются 40 спасателей. © Видео: Вадим Крюков, "ВКонтакте" © Фото: Мой и твой Воронеж, "ВКонтакте" Читайте нас на: На улице Еремеева в Воронеже загорелся пятиэтажный жилой дом. Судя по кадрам, опубликованным в социальных сетях, огнем охвачена крыша здания. В МЧС сообщили, что на место ЧП выехали 12 пожарных машин. С огнем борются 40 спасателей. «Произведена эвакуация всех жильцов, дом отключен от электро- и газоснабжения. Идет тушение. Площадь пожара составляет 250 квадратных метров», - рассказали изданию «Новости Воронежа» в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. На место происшествия направлена спецтехника для временного обогрева эвакуированных людей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика