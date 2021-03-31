Потоки лавы из гватемальского вулкана Пакая приближаются к жилым домам

Потоки лавы из гватемальского вулкана Пакая, растянутые уже на два с половиной километра, приближаются к жилым домам населенного пункта Сан-Висенте-Пакайя.

Согласно данным Национальной службы по борьбе со стихийными бедствиями, раскаленная лава движется со скоростью порядка 50 метров день. Местные фермеры заявили, что поток уже уничтожил их посевы кофе и авокадо, а хозяйственные постройки и вовсе поглотил без следа.

Один из самых активных вулканов на планете Пакая проснулся еще в середине февраля. Из-за дыма и пепельного шлейфа властям даже пришлось временно закрыть единственный аэропорт страны. В настоящий момент организованы центры временного пребывания на случай возникновения чрезвычайной ситуации.