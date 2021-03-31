Пустые улицы и запах гари: что происходит в подмосковном поселке, где мужчина устроил стрельбу

В коттеджном поселке Новые Вешки в Подмосковье, где накануне мужчина открыл стрельбу, по-прежнему сохраняется оцепление и работают сотрудники правоохранительных органов. Местных жителей на время спецоперации попросили не выходить на улицы, а некоторые в целях безопасности решили эвакуироваться. Что сейчас происходит в поселке, передает с места корреспондент «Звезды» Алексей Кошкин.

«На улицах недалеко от дома "мытищинского стрелка" никого. Стрельба продолжалась почти десять часов. Скорее всего, люди эвакуировались, поскольку видно, что люди здесь живут и вещи оставлены в попыхах», - отмечает Кошкин.

По словам очевидца Михаила, когда началась стрельба он вместе с семьей находился дома. От мощного пожара сохраняется запах гари, а также следы копоти.

«Были и выстрелы, и взрывы», - рассказал очевидец.

Инцидент произошел 30 марта после того, как в дом к мужчине, подозревающегося в причастности к незаконному обороту оружия, пришли правоохранители с обыском. Гражданин оказал сопротивление, взорвал лестницу и забаррикадировался на втором этаже.