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Загадочное заболевание мозга озадачило канадских врачей

Алена Миронова
09:35 31.03.2021
Среди симптомов - спазмы, галлюцинации, атрофия мышц и потеря памяти.
Загадочное заболевание мозга озадачило канадских врачей
© Фото: Anna Altukhova, Russian Look, Globallookpress
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Канадские врачи опасаются, что могут иметь дело с ранее неизвестным заболеванием головного мозга на фоне ряда случаев, связанных с потерей памяти, галлюцинациями и атрофией мышц.

О заболевании стало известно после того, как в прессу попало письмо из агентства общественного здравоохранения провинции Нью-Брансуик, адресованное врачам. Чиновники попросили медиков быть чрезвычайно внимательными в связи с регистрацией случаев неизвестного заболевания, которое по своей симптоматике очень схоже с редкой смертельной болезнью Крейтцфельдта-Якоба. Она приводит к поражению коры и подкорковых центров головного и спинного мозга. Однако ни у кого из пациентов эта болезнь не оказалась подтвержденной. Об этом сообщает The Guardian.

Теперь группа исследователей, в том числе федеральные ученые, спешат определить, имеют ли они дело с ранее неизвестным неврологическим синдромом или с серией не связанных, но ранее известных - и даже излечимых - заболеваний.

Изначально пациенты жаловались на необъяснимые боли, спазмы и изменения в поведении - все эти симптомы могут говорить о тревоге или депрессии. Через 18–36 месяцев у пациентов началось снижение когнитивных функций, мышечная атрофия, слюнотечение и стук зубов. Некоторые начали испытывать пугающие галлюцинации.

Первый случай заболевания был зафиксирован в 2015 году. В 2019 году недуг выявили у 11 человек. А в 2020 зарегистрировали еще 24 случая. Пятеро заболевших умерли.

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