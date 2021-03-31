Прибывшая в Москву сборная РФ по футболу отказалась от комментариев после матча со Словакией

Сборная России по футболу вернулась в Москву после игры с командой Словакии. Россияне уступили оппонентам со счетом 1:2 в матче отборочного тура чемпионата мира-2022, и в итоге лишились лидерства в своей группе.

От послематчевых комментариев отказались все игроки команды, включая запасных, и главный тренер Станислав Черчесов. Капитан команды Артем Дзюба также проигнорировал корреспондента «Звезды».

Первый гол в матче со Словакией россияне пропустили на 38-й минуте, начав отыгрываться во втором тайме голом Марио Фернандеса. Однако вскоре после этого Роберт Мак вернул словакам преимущество в матче. По итогам матча, на первом месте в отборочной группе оказалась команда Хорватии с активом в шесть очков, столько же у российской сборной. У Словакии - пять очков и третье место.