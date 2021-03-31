Замминистра обороны Булгаков проверил условия размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе

В Нагорном Карабахе для российских миротворцев построили очередной блочно-модульный городок. В нем смогут разместиться 250 миротворцев. В каждом жилом помещении установлены радиаторы и кондиционеры, душевые, есть спортзал и баня.

В церемонии открытия городка принял участие заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков. Он лично проверил качество выполненных работ. За ходом строительства проследил и корреспондент «Звезды» Владислав Кустов.

«Еще вчера он стоял пустой, сегодня туда уже заселились военнослужащие. Дмитрий Булгаков провел церемонию открытия и сам лично проверил состояние готовности всех помещений, а это душевые комнаты, комнаты досуга, баня, спальные расположения, столовые. Дмитрий Булгаков высоко оценил проделанную работу», - отметил корреспондент.

Этот блочно-модульный городок сдали в кратчайшие сроки - всего за 3 месяца в Нагорном Карабахе возведено 12 подобных.

«Весь смысл и принцип заключается в одном: военнослужащий, не выходя из помещения, получает все, что ему необходимо. Он отдыхает, занимается своим культурным досугом, ходит в баню, ходит в столовую - все в одном помещении», - подчеркнул заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков.

В заключительной части торжественного мероприятия заместитель главы оборонного ведомства вручил государственные награды Российской Федерации отличившимся военнослужащим.

Несмотря на то, какая погода за окном - находиться внутри городка очень комфортно. Они способны выдерживать диапазон температуры от +50 до -40 за счет специальных систем отопления, которые можно регулировать, а также систем кондиционирования. Блочно-модульные городки собираются очень быстро из уже готовых фрагментов, при соблюдении специальных технологий, которые и позволяют выдерживать внутри такой микроклимат.