Более 20 км на лыжах и ночь в горах: военные приступили к первому этапу конкурса «Саянский марш»

В Красноярском крае на базе учебного центра военно-спортивной подготовки «Ергаки» в рамках Армейский международных игр-2021 начался первый этап конкурса «Саянский марш» по ски-альпинизму. В ходе соревнования участники продемонстрируют свои навыки по ориентированию, умение передвигаться на лыжах, а также точности в стрельбе.

«Впервые принимают участие команды Северного флота и женская сборная Вооруженных сил. Уже прошли этап поиск пострадавшего и спуск горы в связках. Ждет их огневая подготовка», - передает с места корреспондент «Звезды» Надежда Котормус.

За конкурсный день участники преодолеют 25 километров на лыжах и останутся на ночь в горах до завтрашнего этапа. Всего на сегодня перед командами стоит 12 задач.

Победитель соревнования получит Кубок Вооруженных Сил России и право представлять страну на Армейских международных играх.