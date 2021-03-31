В Самару прибыли все участники парада Победы, который состоится 9 мая на площади Куйбышева.

Накануне завершилась передислокация расчетов артиллерийской и мотострелковой бригад из Оренбургской области. Ранее в Самару прибыли расчеты бригады специального назначения из Тольяттинского гарнизона, подразделения дивизии противовоздушной обороны из Саратовской области, а также расчеты зенитной ракетной бригады из Пензенской области.

В настоящее время парадные тренировки проходят на базе бригады управления 2-й общевойсковой армии. Военнослужащие оттачивают свои навыки перед тренировками в составе гарнизона, которые начнутся с 13 апреля. Все участники отрабатывают соблюдение интервалов и дистанций, слаженность парадного строя во время движения, элементы одиночной строевой подготовки, а также по шеренгам.

Всего в параде Победы в Самаре примут участие более двух тысяч военнослужащих, а также представителей силовых ведомств.