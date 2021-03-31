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Врач раскрыла самый правильный способ борьбы с папилломами

Алена Миронова
06:30 31.03.2021
Самое верное решение - обратиться к медикам, а не косметологам. 
Врач раскрыла самый правильный способ борьбы с папилломами
© Фото: Custom Medical Stock Photo Globallookpress
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Папилломы появляются у многих людей в течение жизни. Необходимо понимать, что полностью излечиться от вируса невозможно, но можно удалить появившееся новообразование. При этом самое верное решение - обратиться к медикам, а не косметологам. 

«Основным методом борьбы с вирусом папилломы человека является деструкция (разложение, разрушение). Она может быть лазерная, радиочастотная, крио, химическая. Наиболее предпочтительными являются радиочастотная и лазерная», — передает телеканал  «360» слова дерматолога Зои Константиновой. 

Папилломы, которые появляются на коже, не имеют никакого отношения к вирусу папилломы человека, отмечает врач. Из ВПЧ бывают проявления в виде плоских, аногенитальных и ладонно-подошвенных бородавок.

Препаратов направленного действия для лечения ВПЧ в настоящий момент пока не существует. Для борьбы с папилломами зачастую используются интерфероны и иммуностимуляторы. Дерматолог обратила внимание на то, что для удаления подобных новообразований необходимо обратиться не к косметологу, а именно к врачам.

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