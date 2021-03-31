Врач раскрыла самый правильный способ борьбы с папилломами

Папилломы появляются у многих людей в течение жизни. Необходимо понимать, что полностью излечиться от вируса невозможно, но можно удалить появившееся новообразование. При этом самое верное решение - обратиться к медикам, а не косметологам.

«Основным методом борьбы с вирусом папилломы человека является деструкция (разложение, разрушение). Она может быть лазерная, радиочастотная, крио, химическая. Наиболее предпочтительными являются радиочастотная и лазерная», — передает телеканал «360» слова дерматолога Зои Константиновой.

Папилломы, которые появляются на коже, не имеют никакого отношения к вирусу папилломы человека, отмечает врач. Из ВПЧ бывают проявления в виде плоских, аногенитальных и ладонно-подошвенных бородавок.

Препаратов направленного действия для лечения ВПЧ в настоящий момент пока не существует. Для борьбы с папилломами зачастую используются интерфероны и иммуностимуляторы. Дерматолог обратила внимание на то, что для удаления подобных новообразований необходимо обратиться не к косметологу, а именно к врачам.