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Памятник Грете Тунберг в Англии вызвал недовольство студентов

Светлана Головина
06:33 31.03.2021
Установка скульптуры экоактивистки в полный рост из бронзы обошлась в более чем 23 тысячи фунтов стерлингов.
Памятник Грете Тунберг в Англии вызвал недовольство студентов
© Фото: @_UoWNews Twitter
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На территории университета Уинчестера в Великобритании установили скульптуру  шведской экоактивистке Грете Тунберг. Монумент 18-летней девушки выполнен из бронзы и, по данным СМИ, обошелся в более чем 23 тысячи фунтов стерлингов.

Однако инициативу университета оценили не все студенты, поскольку в сложный период пандемии средства можно использовать более эффективно. По словам председателя студобъединения Меган Болл, из-за ограничений большинство учащихся вынуждены посещать занятия онлайн и нуждаются в поддержке.

«Мы призываем университет выделить ту сумму, которая была потрачена на статую, на оказание дополнительной помощи студентам», - цитирует  Болл телеканал BBC.

В свою очередь профессор и вице-канцлер университета  Джой Картер акцентировала, что  на установку памятника средства из фонда поддержки студентов и сотрудников выделены не были.  

«Поскольку университет выступает за устойчивое развитие и социальную справедливость, мы гордимся тем, что чествуем эту вдохновляющую женщину (Грету Тунберг, - прим.ред) таким способом», - пояснила профессор.

Картер также выразила надежду, что скульптура поможет «вдохновить сообщество» вуза.

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