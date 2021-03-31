Памятник Грете Тунберг в Англии вызвал недовольство студентов

На территории университета Уинчестера в Великобритании установили скульптуру шведской экоактивистке Грете Тунберг. Монумент 18-летней девушки выполнен из бронзы и, по данным СМИ, обошелся в более чем 23 тысячи фунтов стерлингов.



Однако инициативу университета оценили не все студенты, поскольку в сложный период пандемии средства можно использовать более эффективно. По словам председателя студобъединения Меган Болл, из-за ограничений большинство учащихся вынуждены посещать занятия онлайн и нуждаются в поддержке.

«Мы призываем университет выделить ту сумму, которая была потрачена на статую, на оказание дополнительной помощи студентам», - цитирует Болл телеканал BBC.

В свою очередь профессор и вице-канцлер университета Джой Картер акцентировала, что на установку памятника средства из фонда поддержки студентов и сотрудников выделены не были.

«Поскольку университет выступает за устойчивое развитие и социальную справедливость, мы гордимся тем, что чествуем эту вдохновляющую женщину (Грету Тунберг, - прим.ред) таким способом», - пояснила профессор.

Картер также выразила надежду, что скульптура поможет «вдохновить сообщество» вуза.