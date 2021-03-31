К вершинам искусства: реставраторы примерили роль альпинистов для осмотра Пизанской башни

Итальянским реставраторам пришлось на время стать промышленными альпинистами. Все для того, чтобы осмотреть Пизанскую башню. Из-за своей необычной конструкции памятник требует постоянного наблюдения. Раньше, чтобы привести в порядок все детали, приходилось устанавливать строительные леса. Процесс слишком долгий и дорогой.

Реставраторы-альпинисты решили воспользоваться моментом, когда башня закрыта для посещения туристов из-за пандемии коронавируса и проверить ее состояние. Для этого они облачились в альпинистское снаряжение и сами по веревкам спустились сверху вниз, тщательно осматривая каждый метр башни.

Ранее масштабная реконструкция стартовала в знаменитом форте «Александр I» в Кронштадте. Одной из особенностей достопримечательности после ее крупного преображения и обновления станет открытие канатной дороги.