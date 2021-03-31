Почти 6 тысяч сотрудников военкоматов привились от COVID-19 в Поволжье и Южном Урале

Более 5,8 тысяч сотрудников военных комиссариатов Центрального военного округа прошли вакцинацию от COVID-19 в регионах Поволжья и Южного Урала.

Больше всего сотрудников военкоматов изъявили желание сделать прививку в Республике Башкортостан. Здесь вакцинировались свыше 900 человек. Второе и третье места по количеству вакцинированных представителей военкоматов занимают Самарская область и Республика Татарстан.

Сотрудники военкоматов привились в преддверии начала весеннего призыва, который стартует в России 1 апреля. Вакцинация проводится на добровольной основе после подписания согласия на введение двух компонентов препарата «Гам-Ковид-Вак». Перед процедурой врачи проводят медицинский осмотр с термометрией и информируют о воздействии препарата на организм человека.