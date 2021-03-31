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Ученый рассказал, почему смартфон может вредить мозгу

Анна Берестовая
04:53 31.03.2021
Эксперт рекомендовал внимательнее использовать гаджет и не забывать о разумных ограничениях.
Ученый рассказал, почему смартфон может вредить мозгу
© Фото: pixabay.com
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Возможность зафиксировать огромное количество информации на смартфоне и всегда иметь его под рукой приводит к тому, что гаджет используется людьми как некий внешний носитель памяти, раньше хранящейся в мозге. Такое мнение высказал доктор биологических наук, психофизиолог, профессор кафедры физиологии человека и животных, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейроинтерфейсов на биологическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Каплан.

По словам эксперта, такое применение устройства может негативно повлиять на развитие памяти.

«Ответственные за память механизмы мозга слабеют при отсутствии полноценной занятости», - уточнил он в беседе с радио Sputnik.

Однако слишком большая нагрузка на мозг также не скажется положительно на его работе. Так, поступление и хранение большого количества ненужной информации впустую использует аналитические способности сознания, работающего как бы «в холостую».

Каплан посоветовал обратить внимание на то, как лично вы используете свой гаджет. Разумное дополнение возможностей мозга устройством может стать лучшим вариантом использования смартфона.

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