Врач рассказал, как тренировать обоняние после COVID-19

Многие переболевшие коронавирусной инфекцией пациенты отмечают у себя ухудшение (гипосмия), а порой даже отсутствие (аносмия) обоняния. При нормальных условиях запахи должны вернуться в течение месяца после болезни, однако в некоторых ситуациях этого не происходит. Об этом рассказал врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Специалист указал, что вызывать гипосмию и аносмию могут два фактора. Первый связан с проблемами, связанными со слизистой оболочкой носовой полости. Второй фактор определяется нарушениями функционирования обонятельной зоны головного мозга.

«Если говорить про второе, помочь здесь крайне сложно», - указал медик в интервью радио Sputnik.

В первом же случае помощь пациенту возможна и необходима. Для этого следует обратиться за консультацией ЛОР-врача и самостоятельно тренировать обоняние. В этом хорошо поможет мягкий и стойкий запах базилика, вдыхать который стоит три-четыре раза в день.

Также Зайцев подчеркнул, что ни в коем случае для восстановления способности слышать запахи не нужно обращаться к сильно пахнущим и особенно едким веществам. Он также отметил, что возвращать обоняние стоит как можно быстрее, так как отсутствие ароматов неудобно в быту и может приводить человека в угнетенное настроение.