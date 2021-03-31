Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Эксклюзив Эксклюзив

Врач рассказала, можно ли заразиться опасными болезнями в общественном бассейне

Анна Берестовая
02:43 31.03.2021
Современные системы обеззараживания способны сделать плавание безопасным при соблюдении всех необходимых мер.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com
Читайте нас на:

Очистительные системы в современных бассейнах устроены таким образом, что заразиться в них чем-либо невозможно. Такое мнение высказала терапевт, педиатр Ирина Добрецова в беседе со «Звездой».

Тем не менее, в случае несоблюдения некоторых правил санобработки в бассейне, и в первую очередь в душевых кабинах, можно опасаться грибковых болезней. Во избежание заражения грибками в общественный бассейн необходимо брать тапочки и избегать использования многоразовой обуви, которую предлагают на месте. И даже без всех мер предосторожности для заражения грибком кожа здорового человека уже должна быть как-либо повреждена при походе в бассейн.

«Кому бы не рекомендовали ходить в бассейн, это тем людям, у которых есть какие-то... носовые выделения, хрипы, либо кто недавно переболел», - указала медик.

Добрецова заметила, что в бассейне часто боятся заразиться глистами, однако благодаря хлору и иным обеззараживающим средствам подхватить их будет очень сложно. Врач еще раз подчеркнула, что системы фильтрации и очистки в бассейнах работают очень хорошо, и посчитала страх заболеть в бассейне проявлением психосоматики.

Также терапевт отметила, что распространенным страхом является опасение подхватить в бассейне болезни, передающиеся половым путем, «от сифилиса до хламидиоза». Возможно это будет лишь при использовании общих мочалок или полотенец.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.