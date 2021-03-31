Врач рассказала, можно ли заразиться опасными болезнями в общественном бассейне

Очистительные системы в современных бассейнах устроены таким образом, что заразиться в них чем-либо невозможно. Такое мнение высказала терапевт, педиатр Ирина Добрецова в беседе со «Звездой».

Тем не менее, в случае несоблюдения некоторых правил санобработки в бассейне, и в первую очередь в душевых кабинах, можно опасаться грибковых болезней. Во избежание заражения грибками в общественный бассейн необходимо брать тапочки и избегать использования многоразовой обуви, которую предлагают на месте. И даже без всех мер предосторожности для заражения грибком кожа здорового человека уже должна быть как-либо повреждена при походе в бассейн.

«Кому бы не рекомендовали ходить в бассейн, это тем людям, у которых есть какие-то... носовые выделения, хрипы, либо кто недавно переболел», - указала медик.

Добрецова заметила, что в бассейне часто боятся заразиться глистами, однако благодаря хлору и иным обеззараживающим средствам подхватить их будет очень сложно. Врач еще раз подчеркнула, что системы фильтрации и очистки в бассейнах работают очень хорошо, и посчитала страх заболеть в бассейне проявлением психосоматики.

Также терапевт отметила, что распространенным страхом является опасение подхватить в бассейне болезни, передающиеся половым путем, «от сифилиса до хламидиоза». Возможно это будет лишь при использовании общих мочалок или полотенец.