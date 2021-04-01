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Инженеры восстановили работу часов «сирийского Биг-Бена», поврежденных в ходе войны

Алексей Курильченко
Виталий Акиньшин
00:00 01.04.2021
Главная достопримечательность Алеппо серьезно пострадала от обстрелов боевиков в годы войны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Спустя несколько лет кропотливой работы сирийским инженерам удалось восстановить работу старинных часов на башне Баб аль-Фарадж, которые многие уже считали безвозвратно утерянными. Их мелодичный звон заставляет обернуться каждого, кто в этот момент оказался в самом центре Алеппо.

Несколько лет подряд старинная башня находилась в эпицентре кровопролитных уличных боев. Боеприпасы разных калибров ежедневно впивались в стены башни, осколки снарядов искорежили механизм часов. Архитекторы один за другим заменили разбитые камни башни, но вернуть к жизни часы оказалось гораздо сложнее.

«Точно такие же​ часы, как у нас, есть в одной из церквей в Великобритании. И когда мы ремонтировали механизм этих часов, мы были постоянно на связи с инженерами британской фирмы и вели консультации», - рассказывает инженер Тариф Аттора.

Шестеренки были изготовлены английскими мастерами, по заказу правителя Алеппо, еще в конце XIX века. А сам механизм, по словам местных часовщиков, имеет много общего с лондонским «Биг-Беном». Чтобы украсить город, сюда пригласили знаменитого французского архитектора Шарлема Шартье. Он и построил часовую башню, которая обошлась городской казне в полторы тысячи Османских лир. Когда четыре года назад боевиков выбили из Алеппо, башня лежала в руинах.

«Внутри башни мы нашли множество деталей механизма этих часов. Мы либо сделали точно такие же по чертежам, либо ремонтировали те, что есть. Но прежде чем начать работу, нам сначала пришлось отмывать башню от грязи. Очень много наслоений накопилось на ней за годы войны», - рассказал Аттора.

Хранителем главной достопримечательности Алеппо назначили Мухаммеда Дамлахи. Он ежедневно осматривает механизм, прислушивается к каждому звуку. Поправляет точность хода, если это необходимо.

«Во время войны на часы тоже пришелся удар снаряда. Но, к счастью,​ механизм​ остался пригодным к восстановлению. Запчасти так и остались лежать здесь. Все осталось», - рассказал Дамлахи.

Когда архитекторы вели восстановительные работы, у подножия часовой башни обнаружили остатки построенного еще римлянами древнего водопровода. Теперь он доступен для обозрения всех желающих познакомиться с историей Алеппо. Под звон старинных часов.

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