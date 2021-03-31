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Пандемия неслыханной жадности: кто наживается на COVID-19

Алексей Курильченко
Константин Худолеев
23:40 31.03.2021
На Западе существуют целые структуры, нацеленные на выкачивание денег из пострадавших от вируса.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Для большинства пандемия коронавирусной инфекции стала источником проблем и неудобств. Но есть и те, кто извлекает из нее миллиардные прибыли: западные фармацевтические компании, IT-гиганты и политики. Они действуют сообща и в интересах друг друга, стараются, чтобы об этом никто не узнал.

Это хорошо отлаженная машина. На вершине пищевой цепи находятся правительства, которые используют свою власть для создания благоприятных условий другим участникам «ковидно-промышленного комплекса». Основа этого союза - завышенные цены и кумовство. Бизнес на болезни делают те, кто имеет хорошие связи. В США целый ряд «ковидных» контрактов передан вполне определенным подрядчикам.

Согласно расследованию USA Today, 250 компаний в США получили правительственные «ковидные» контракты на миллионы долларов без положенных по закону тендеров. Похожая система работает и в Великобритании.

Особняком стоят интересы политиков. Обозреватель Business Insider утверждает: федеральную помощь во время пандемии более чем на 10 миллиардов долларов в США получили компании, пользовавшиеся услугами лоббистов, связанных с Дональдом Трампом.

Обвинения звучат и в адрес министра здравоохранения Германии Йенса Шпана. Сначала его поймали на покупке огромной виллы в Берлине. Его официальной зарплаты даже за много лет на это бы точно не хватило. А затем выяснилось, что Шпан закупил маски у фирмы, в которой работает его супруг.

Фармкомпании, изготавливающие вакцины, получают не только рыночную прибыль - власти вводят для них налоговые льготы и обеспечивают условия для продажи препаратов по завышенным ценам. А еще избранные производители получают индульгенцию на законодательном уровне, если у кого-то из привитых начнутся осложнения после вакцинации.

«Если вы столкнетесь с тяжелыми побочными эффектами после прививки вакциной от COVID-19, в американском суде вам будет некого винить в этой ситуации. Все сделано так, чтобы у фармгигантов не было никаких обязательств, а значит вам некого винить в этой ситуации», - заявил британский журналист Александр Меркурис.

Пандемия неслыханной жадности может охватить и IT-отрасль. Правительства намерены задействовать услуги крупнейших компаний, таких как Oracle или Microsoft для создания электронного вакцинного паспорта. Весьма вероятно, что за эти контракты заинтересованные структуры «ковидно-промышленного комплекса» постараются заплатить намного больше, чем это стоит на самом деле.

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