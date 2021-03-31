«На шаг ближе к 1984»: Facebook удалил интервью Трампа

Видеозапись с интервью экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа была удалена с платформы Facebook. Администрация объяснила подобный шаг тем, что аккаунт бывшего государственного лидера заблокирован.

Интервью Дональд Трамп дал своей невестке Ларе в эфире онлайн-шоу The Right View. После удаления девушка продемонстрировола текст письма от Facebook, где указывалось, что размещение контента с речами политика «приведет к введению дальнейших ограничений в отношении аккаунтов».

«И вот так мы на шаг ближе к 1984 Оруэлла», - высказалась Лара Трамп в своем Instagram.

Ранее социальная сеть Facebook заблокировала на месяц официальный аккаунт президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Блокировку на платформе аргументировали распространением недостоверной информации о коронавирусе.