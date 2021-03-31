В правительстве рассказали о сроках продления электронных больничных для работающих пенсионеров

Соблюдающие режим самоизоляции работающие граждане в возрасте от 65 лет могут продлить электронные больничные до 1 мая. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ. Изменения в срок действия правил оформления утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Решение коснется работающих пенсионеров, которые не перешли на удаленку и не находятся в отпуске. Кроме того, они должны проживать в регионах, где по решению руководителей субъектов для этой категории граждан продолжают действовать ограничения», - говорится в сообщении.

Отмечается, что новые электронные больничные будут оплачены за счет средств Фонда социального страхования. Гражданам не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы.

В России c 14 декабря 2020 года вступили в силу новые правила выдачи больничных. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией листки нетрудоспособности можно будет оформить в электронном виде.