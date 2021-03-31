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В Оксфорде могут сократить изучение классической музыки из-за «гегемонии белых композиторов»

Алексей Курильченко
02:21 31.03.2021
Освободившееся время может быть выделено на изучение творчества африканских и бразильских музыкантов.
В Оксфорде могут сократить изучение классической музыки из-за «гегемонии белых композиторов»
© Фото: pixabay.com
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Руководство музыкального факультета Оксфордского университета предложило реформу, согласно которой будет сокращено количество часов, выделенное на изучение творчества классических европейских композиторов. По мнению авторов реформы, нынешняя программа выводит на первый план «белую европейскую музыку и заставляет страдать цветных студентов».

Освободившиеся часы могут быть выделены на изучение музыкальных инструментов народов Африки и Новой Гвинеи, а студенты могут писать диссертации по традиционной музыке бразильских индейцев. Таким образом руководство намерено решить проблемы, которые вышли на первый план поле протестов Black Lives Matter.

«Я не расист, я прекрасно отношусь к афроамериканцам. Но вот это перегиб. Это попытка рейдерского захвата нашей культуры. Туда может что-то добавляться, но база все равно должна оставаться. Все музыкальные формы, все музыкальные жанры, которые сейчас существуют, сложились в нашей культуре», - рассказал телеканалу «360» доцент Государственной Классической Академии имени Маймонида Алексей Сканави.

Эксперт опасается, что подобная практика может привести к тому что классическая музыка перестанет существовать. Сканави предложил брать пример с азиатских исполнителей, которые относятся к классической музыке «как к чему-то священному» и добиваются больших успехов, исполняя ее.

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