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Российские военнослужащие проведут в Сирии акцию «Гуманитарный экспресс»

Алексей Курильченко
22:00 31.03.2021
В ходе акции жителям шести населенных пунктов выдадут 15 тонн продовольствия и окажут медпомощь.
Российские военнослужащие проведут в Сирии акцию «Гуманитарный экспресс»
© Фото: Минобороны РФ
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Военнослужащие ЦПВС и российские военные медики проведут с 1 по 2 апреля акцию «Гуманитарный экспресс». Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Александр Карпов.

Военнослужащие проведут гуманитарные акции и окажут медицинскую помощь жителям шести населенных пунктов: Телль-Тамер, Камишлия, Айн-Иса, Шейх-Хасан (Хавиджа), Метрас и Телль-эс-Самен. В ходе мероприятия будет распределено 2 тысячи продовольственных наборов общим весом более 15 тонн.

Также Карпов сообщил, что за прошедшие сутки представителями ЦПВС было проведено две гуманитарные акции в населенных пунктах Хан-эль-Асаль и Айн-эль-Лабан. Населению было выдано 750 продовольственных наборов общим весом 5,7 тонны.

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