В России подорожали картофель и морковь

В период с 23 по 29 марта, согласно данным Росстата, в российских магазинах выросли цены на пользующиеся спросом виды овощей, а также незначительно поднялась стоимость яблок. На фоне того, что за указанный период подешевели огурцы - на 5,4% и помидоры - на 2%, поднялась стоимость картофеля, лука, моркови и капусты.

«Подорожали: морковь - на 3,1%, картофель - на 2,6%, капуста белокочанная - на 1,8%, лук - на 1,5%, яблоки - на 0,2%», - говорится в сообщении статистического ведомства.

Неделей ранее, с 16 по 22 марта, стоимость вышеперечисленных овощей также немного возрастала, однако более медленными темпами. В целом же плодоовощная продукция на предыдущей неделе в среднем стала дешевле на 1%.

Также с 23 по 29 марта выросли цены на 0,5% на вареную колбасу, сосиски, сардельки, на 0,4% - на полукопченую и варено-копченую колбасу, маргарин (на 0,4%), совсем незначительно - на 0,3% - на баранину, мясные консервы, сливочное масло, стерилизованное молоко, мороженую рыбу, мясные и овощные консервы для детского питания, карамель, соль, а также обеды в столовых, кафе, закусочных.