Мурашко: россиянам в будущем может потребоваться ревакцинация от COVID-19

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что россиянам, скорее всего, потребуется повторная вакцинация от COVID-19 в будущем. Глава Минздрава пока не может с точностью до 100% предположить, появится ли у граждан страны уже к этому лету коллективный иммунитет, и нужно ли будет им прививаться постоянно.

«Все будет зависеть от формирования популяционного иммунитета и у нас в стране, и за пределами. Если необходимо, мы можем спокойно сегодня вводить корректировки», - прокомментировал министр каналу «Россия 1».

Сейчас в России сформирована система наблюдения за состоянием здоровья населения. Данные тех, что уже переболел коронавирусом или получил вакцину от него, поступают на специальный электронный ресурс. Специалисты, пояснил Михаил Мурашко, ежедневно оценивают, как люди реагируют на прививку, и хорошо ли они защищены в настоящее время от COVID-19.