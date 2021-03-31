Спорт Молодежная сборная РФ по футболу уступила Дании и покинула Чемпионат Европы Алексей Курильченко Матч в Сомбатхее завершился со счетом 3:0. © Фото: Владимир Песня РИА Новости Читайте нас на: Молодежная сборная РФ по футболу уступила команде Дании в заключительном матче группового этапа Чемпионата Европы. Встреча в венгерском Сомбатхее завершилась со счетом 3:0. Голы в пользу датской команды оформили Якоб Бруун-Ларсен, Андерс Дрейер и Карло Хольсе. В ходе проведенных трех матчей российская сборная потерпела два поражения и одержала одну победу. Таким образом, команда покидает чемпионат и не будет принимать участие в четвертьфинале. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика