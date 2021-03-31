Молодежная сборная РФ по футболу уступила Дании и покинула Чемпионат Европы
Матч в Сомбатхее завершился со счетом 3:0.
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Молодежная сборная РФ по футболу уступила команде Дании в заключительном матче группового этапа Чемпионата Европы. Встреча в венгерском Сомбатхее завершилась со счетом 3:0.
Голы в пользу датской команды оформили Якоб Бруун-Ларсен, Андерс Дрейер и Карло Хольсе.
В ходе проведенных трех матчей российская сборная потерпела два поражения и одержала одну победу. Таким образом, команда покидает чемпионат и не будет принимать участие в четвертьфинале.