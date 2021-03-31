В петербургской квартире нашли мертвым пятилетнего мальчика

Тело ребенка обнаружено в квартире дома в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в региональном отделении СКР. Речь идет о пятилетнем мальчике, уточнили в ведомстве.

По факту обнаружения тела ребенка в среду, 31 марта, проводится доследственная проверка. Также запланировано проведение судебно-медицинской экспертизы.

Региональные СМИ, в свою очередь, сообщили о том, что мертвый ребенок без одежды был обнаружен на балконе квартиры.