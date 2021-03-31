Депутат рассказал, почему НАТО не будет воевать в Донбассе за Украину

Североатлантический Альянс не станет принимать сторону Украины в случае обострения конфликта в Донбассе из-за страха перед ответным ударом со стороны России. Об этом заявил депутат партии «Оппозиционная платформа - За жизнь!» Олег Волошин.

«НАТО воевать (в Донбассе - прим.ред) не будет. Особенно сейчас, когда Россия показала за счет введения в строй гиперзвуковых ракет и еще ряда вооружений, что даже без ядерного оружия Россия способна нанести удар по ключевым центрам управления Запада», - рассказал депутат в эфире телеканала «Первый независимый».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу выразил надежду на восстановление в перспективе полноценного диалога с НАТО на равных условиях. По мнению главы военного ведомства, нужно договариваться, «в этом есть крайняя необходимость и крайняя нужда».