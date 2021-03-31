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Активисты на цепях и господство банд: в США ожидают новых протестов BLM из-за заседаний по «делу Джорджа Флойда»

Алексей Курильченко
Россина Бодрова
19:40 31.03.2021
Дело об убийстве афроамериканца по размаху превзошло расследование гибели активиста Мартина Лютера Кинга.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: imageSPACE via www.imago-images.www.imago-images.de Globallookpress
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«Не могу дышать» - эту фразу афроамериканца Джорджа Флойда, которую тот неоднократно произносил при задержании, постоянно произносили в американском суде. Дело об убийстве афроамериканца бесперебойно транслируют телеканалы, словно ток-шоу. Рейтинги подогревают и кадры с активистами, которые приковывают себя цепями к ограждениям в знак протеста.

В суде допрашивают каждого прохожего, кто что-то видел или слышал. Прокурор не стесняется выводить свидетелей на эмоции и слезы. В ходе заседания весть процесс задержания Флойда рассчитан посекундно.

«Мистер Флойд, лежащий на земле в наручниках, 27 раз произносит: " не могу дышать, пожалуйста, не могу дышать"», - сообщает прокурор Джерри Блэквелл.

На скамье обвиняемых Дерек Шовин - ему вменяют две противоречащие друг другу статьи: непредумышленное убийство и умышленное убийство второй степени. По последней полицейскому грозит до 40 лет тюрьмы. В его поддержку в сети активно распространяют хронику преступлений Флойда. На криминальном прошлом афроамериканца и строится линия защиты.

«У нас есть доказательства, что мистер Флойд умер от сердечной аритмии, возникшей в результате гипертонии, коронарной болезни, употребления метамфетамина и фентанила», - заявляет адвокат полицейского Эрик Нельсон.

Нельсон получил уже более 1000 писем с угрозами, но отступать не намерен. За процессом пристально следят присяжные - их состав подобран по принципу толерантности: количество белокожих и чернокожих равное, плюс два человека смешанной расы.

Дело Флойда по размаху обошло события после убийства лидера движения за права чернокожих Мартина Лютера Кинга в 1968 году. А тогда в Вашингтоне горели тысячи зданий. Сейчас вся Америка в прямом смысле на реабилитации: Миннеаполис после разрушений отстраивается заново.

«Это так здорово, мы впервые гуляем по этой улице после погромов - ее только-только восстановили. Поэтому мы очень боимся, что из-за этого суда снова начнутся протесты и город опять будет в руинах», - рассказывает местная жительница.

Полиции в городе практически не осталось - ушли в отставку. Статистика преступлений то и дело обновляется. Районами правят уличные банды движения Black Lives Matter. Сюда не приезжает ни полиция, ни скорая.

Неудивительно, что и у здания суда выстроили баррикады. Насколько затянется процесс - даже эксперты не могут спрогнозировать. Судье и присяжным предстоит выслушать еще как минимум 400 свидетелей.

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