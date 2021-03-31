Елизавета II впервые с начала этого года появилась на публике

Британская королева Елизавета II впервые в этом году вышла в свет. Ее величество покинула свою резиденцию в Виндзорском замке в связи со 100-летней годовщиной создания Королевских военно-воздушных сил Австралии.

К мемориалу в графстве Суррей 94-летняя глава монархии Великобритании прибыла в светло-зеленом пальто с бриллиантовой брошью и изящной шляпке. А вот медицинскую маску Елизавета II решила не надевать.

Во время визита королева даже пошутила: «Давно я здесь не была!..» Что абсолютно соответствует истине, ведь этот мемориал открывала именно она сама еще в 1953 году, в самом начале своего правления.

В январе текущего года Елизавета II и ее 99-летний супруг принц Филипп сделали себе прививки от COVID-19.