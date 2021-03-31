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Полковник Ревенок назначен начальником штаба 15-й армии ВКС

Тимур Шерзад
18:52 31.03.2021
Его предшественник, генерал-майор Анатолий Нестечук, назначен заместителем начальника Военно-космической академии имени Можайского.
Полковник Ревенок назначен начальником штаба 15-й армии ВКС
© Фото: Красная Звезда
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Полковник Андрей Ревенок назначен на должность начальника штаба - первого заместителя 15-й армии ВКС указом президента России. Ранее он занимал пост начальника Главного центра предупреждения о ракетном нападении 15-й армии ВКС. 

Его предшественник, генерал-майор Анатолий Нестечук, назначен заместителем начальника Военно-космической академии имени Можайского.

Освободившуюся должность начальника Главного центра предупреждения о ракетном нападении 15-й армии ВКС теперь занял полковник Сергей Сучков, до этого бывший начальником Главного центра разведки космической обстановки 15-й армии ВКС.

На этот пост, в свою очередь, заступил полковник Антон Оголев, в прошлом заместитель начальника штаба 15-й армии ВКС. 

 
 

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