Полковник Ревенок назначен начальником штаба 15-й армии ВКС
Его предшественник, генерал-майор Анатолий Нестечук, назначен заместителем начальника Военно-космической академии имени Можайского.
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Полковник Андрей Ревенок назначен на должность начальника штаба - первого заместителя 15-й армии ВКС указом президента России. Ранее он занимал пост начальника Главного центра предупреждения о ракетном нападении 15-й армии ВКС.
Его предшественник, генерал-майор Анатолий Нестечук, назначен заместителем начальника Военно-космической академии имени Можайского.
Освободившуюся должность начальника Главного центра предупреждения о ракетном нападении 15-й армии ВКС теперь занял полковник Сергей Сучков, до этого бывший начальником Главного центра разведки космической обстановки 15-й армии ВКС.
На этот пост, в свою очередь, заступил полковник Антон Оголев, в прошлом заместитель начальника штаба 15-й армии ВКС.