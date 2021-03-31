Как спрятать «Ярс»: кадры учений РВСН в Алтайском крае

Грозный ракетный комплекс выдвигается на маршрут патрулирования. Каждый выход «Ярсов» - это тщательно спланированная спецоперация. Учитывают не только время суток и погодные условия, но и положение спутников на орбите, чтобы перемещение комплексов осталось незамеченным.

Информация о маршруте колонны засекречена, ракетный комплекс охраняют как зеницу ока. Но этим машинам не страшны ни мины, ни фугасы.

Фугас, заложенный диверсантами, срабатывает задолго до приближения колонны. Так работает «Листва» - машина дистанционного разминирования. Она способна обнаружить и уничтожить на расстоянии любое взрывное устройство в радиусе сотни метров.

Сверхвысокочастотный излучатель выжигает детонаторы, а индукционный поисковый модуль обнаружит любую мину и автоматически остановит машину. Даже если водитель продолжит жать на газ.

По сценарию учения, диверсанты предпринимают попытку захвата колонны.

В каждой ракетной части есть свой спецназ - группа охраны и разведки. Это профессионалы высочайшего уровня, всегда готовые к бою. Именно они сопровождают ракетные комплексы на марше.

Как только комплекс занимает места на полевых позициях, начинается операция по его маскировке, в считаные минуты огромная машина сливается с местностью.

Маскировка - неотъемлемая часть инженерной подготовки ракетчиков. У каждого времени года свои особенности. Сейчас пусковую установку накрывают белой маскировочной сетью. Несмотря на кажущуюся простоту, мера весьма эффективная - даже с высоты 50 метров машину массой под сотню тонн заметить не получается.

Барнаульское соединение почти завершило перевооружение на новые комплексы. На смену «Тополям» пришли «Ярсы», и эти маневры - экзамен для боевых расчетов.

«Автономные пусковые установки рассредотачиваются здесь по лесным массивам на больших расстояниях, совершая интенсивные маневренные действия. Перед самим ракетным соединением поставлены серьезные, сложные задачи, которые в целом соответствуют новым возможностям вооружения и военной техники, которыми сейчас вооружена ракетная дивизия», - рассказал заместитель командующего РВСН Андрей Бурбин.

Масштабные учения в Алтайском крае продлятся до конца недели. Военнослужащим еще предстоит отработать взаимодействие с войсками РХБ защиты и маскировку позиционного района с помощью аэрозольных дымов.