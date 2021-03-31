Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Как спрятать «Ярс»: кадры учений РВСН в Алтайском крае

Тимур Шерзад
Валентин Гвоздев
17:34 31.03.2021
Информация о маршруте колонны засекречена, ракетный комплекс охраняют как зеницу ока.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Грозный ракетный комплекс выдвигается на маршрут патрулирования. Каждый выход «Ярсов» - это тщательно спланированная спецоперация. Учитывают не только время суток и погодные условия, но и положение спутников на орбите, чтобы перемещение комплексов осталось незамеченным.

Информация о маршруте колонны засекречена, ракетный комплекс охраняют как зеницу ока. Но этим машинам не страшны ни мины, ни фугасы.

Фугас, заложенный диверсантами, срабатывает задолго до приближения колонны. Так работает «Листва» - машина дистанционного разминирования. Она способна обнаружить и уничтожить на расстоянии любое взрывное устройство в радиусе сотни метров.

Сверхвысокочастотный излучатель выжигает детонаторы, а индукционный поисковый модуль обнаружит любую мину и автоматически остановит машину. Даже если водитель продолжит жать на газ.

По сценарию учения, диверсанты предпринимают попытку захвата колонны.

В каждой ракетной части есть свой спецназ - группа охраны и разведки. Это профессионалы высочайшего уровня, всегда готовые к бою. Именно они сопровождают ракетные комплексы на марше.

Как только комплекс занимает места на полевых позициях, начинается операция по его маскировке, в считаные минуты огромная машина сливается с местностью.

Маскировка - неотъемлемая часть инженерной подготовки ракетчиков. У  каждого времени года свои особенности. Сейчас пусковую установку накрывают белой маскировочной сетью. Несмотря на кажущуюся простоту, мера весьма эффективная - даже с высоты 50 метров машину массой под сотню тонн заметить не получается. 

Барнаульское соединение почти завершило перевооружение на новые комплексы. На смену «Тополям» пришли «Ярсы», и эти маневры - экзамен для боевых расчетов. 

«Автономные пусковые установки рассредотачиваются здесь по лесным массивам на больших расстояниях, совершая интенсивные маневренные действия. Перед самим ракетным соединением поставлены серьезные, сложные задачи, которые в целом соответствуют новым возможностям вооружения и военной техники, которыми сейчас вооружена ракетная дивизия», - рассказал заместитель командующего РВСН Андрей Бурбин.

Масштабные учения в Алтайском крае продлятся до конца недели. Военнослужащим еще предстоит отработать взаимодействие с войсками РХБ защиты и маскировку позиционного района с помощью аэрозольных дымов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
18:36 В стране и мире
Видео
Посол Антонов: за последние 10 лет США 93 раза расширяли санкции против России
17:28 Армия
Видео
Начальники штабов российских и американских Вооруженных сил провели телефонные переговоры
16:29 В стране и мире
Хорватия открыла границы для вакцинированных «Спутником V»
14:02 В стране и мире
В Кремле раскрыли детали переговоров Путина, Меркель и Макрона
13:21 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры арсенала внутри коттеджа «мытищинского стрелка» в Вешках
Популярное
Популярное
Видео
Иммунолог перечислил признаки слабого иммунитета
Видео
Эксперт объяснила, нужно ли выгуливать кошку на улице
Видео
Диетолог назвал продукты, укрепляющие кости
Песков рассказал о предпочтениях Путина в еде
Видео
Союзная Шамбала: откуда фантаст Иван Ефремов узнал текст засекреченного в СССР обращения к тибетским старейшинам
Диетолог назвала простые способы убрать мешки под глазами
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.