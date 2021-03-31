Учительница в Башкирии уволилась после того, как нарисовала «двойку» на лбу первоклассницы

Преподаватель в городе Кумертау республики Башкортостан решила уволиться из школы, после того, как ее поступок в отношении ученицы первого класса вынесли на суд общественности. Учительница выставила «двойку» первокласснице за поведение на уроке прямо на лбу, нарисовав ее ручкой, когда у девочки не оказалось с собою ни дневника по контролю за успеваемостью, ни даже альбома для рисования, пишет ProUfu.ru.

Мать девочки рассказала, что причиной плохой отметки, поставленной для ее дочери прямо на лице, стало нарушение дисциплины поведения девочкой, которая общалась с одноклассниками прямо во время урока. Сейчас, когда педагог уже приняла решение и уволилась из школы сама, инцидент, по словам женщины, она считает абсолютно исчерпанным.

Однако, данной историей уже заинтересовались в прокуратуре Башкирии, которая начала проверку в отношении школы, где учительница повела себя довольно некорректно. Случившееся также прокомментировал и вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой, заявив, что у учителя могло просто закончиться терпение.

«Конечно, так нельзя делать. Однозначно, это - унижение человеческого достоинства, с ребенком так поступать нельзя. С другой стороны, после того, как отменили дневники, не очень понятно, где учителям рисовать. Когда я учился в школе, мне писали в дневник замечания, а сейчас идея электронных дневников не предполагает никакого места для того, чтобы учитель мог обозначить свое возмущение, донести его до родителей», - заявил депутат в эфире радиостанции «Говорит Москва».

С ним солидарен и телеведущий Михаил Ширвиндт, который несколько лет назад написал автобиографическую книгу «Мемуары двоечника». Сын художественного руководителя и режиссера Театра Сатиры Александра Ширвиндта согласился, что за подобный поступок с ученицей преподаватель абсолютно заслуживает увольнения. Ведущий программ «Дог-шоу» и «Хочу знать» вспомнил, как в его детстве из-за замечаний учителей в его дневниках, которые писали, что он «плохо вел себя» и «срывал школьные уголки», - хотя сам Михаил до сих пор не понимает значения этих витиеватых формулировок - не пускали на занятия по конкуру, которые он, профессионально обучаясь этому мастерству, посещал в течение девяти лет.

«Как выясняется, "лошади не очень любят двоечников", как объясняли мне преподаватели в конно-спортивной школе, не допуская до урока, увидев мой - не идеальный дневник», - рассказал «Звезде» Ширвиндт-младший.

Что касается введенных в современных школах электронных дневников, журналист отметил, что система «настучать на ученика» - не хороша ни в бумажном дневнике, ни в цифровом.

«Вот это вот поощряемое "доносительство на ученика" - ничего хорошего в таком общении нет. В европейских странах вообще нет такой системы выставления замечаний при всем классе каким-то конкретным ученикам. Там учителя иногда переписываются с родителями воспитанников по телефону, но дети об этом не знают, и поэтому - не испытывают вот этих вот страданий, в том смысле, что - как идти домой, зная, что тебя там ждет "расплата" за плохую отметку - там нет таких оценок», - отметил телеведущий.

Михаил Ширвиндт заметил, что в российских школах ученикам также приходится очень много времени тратить на домашние задания, которые им в большом количестве задают по разным предметам. В то время, как на западе школьники уже освобождаются от учебы со звонком с последнего урока и могут быть свободны до следующего учебного дня.